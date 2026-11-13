Пенсия почти 177 тысяч рублей — кто в России получает такие выплаты

Средняя пенсия российских летчиков-испытателей за год выросла более чем на 10 тыс. рублей. В октябре 2026 года ее размер достиг 176 658 рублей.

Средний размер пенсии летчиков-испытателей в России увеличился за год на 10 588 рублей — со 166 070 рублей в октябре 2025 года до 176 658 рублей в октябре 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, которые изучил ТАСС.

При этом размер пенсионного обеспечения различается у работающих и неработающих летчиков-испытателей:

работающие получают в среднем 173 100 рублей ;

неработающие — 177 883 рубля.

Таким образом, средняя пенсия неработающих летчиков-испытателей почти на 4,8 тыс. рублей превышает выплаты тем, кто продолжает трудиться.

Напомним, в 2027 году право выйти на пенсию по старости на общих основаниях получат мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения при наличии необходимого страхового стажа и пенсионных баллов.