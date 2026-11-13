ЦБ выявил схему навязывания дополнительных услуг при покупках в кредит

ЦБ выявляет случаи, когда покупателям на онлайн-платформах незаметно навязывают платные финансовые услуги. Из-за дополнительных платежей итоговая стоимость покупки в кредит может оказаться на треть выше суммы в корзине.

Покупатели, оформляющие товары в кредит на онлайн-платформах, могут столкнуться с навязанными финансовыми услугами. Например, при оформлении покупки клиент автоматически соглашается на платную услугу по подбору кредитного продукта.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Фокус на клиента».

«Человек хочет прямо на платформе оформить покупку в кредит, незаметно для себя он соглашается на услугу по подбору этого кредитного продукта, и в итоге он не понимает, почему у него в корзине была одна сумма, а должен заплатить там на треть больше», — пояснила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, регулятору сложно установить, кто именно отвечает за навязывание таких услуг. В частности, речь идет о заранее проставленных галочках, с помощью которых покупатель незаметно для себя дает согласие на дополнительные финансовые услуги.