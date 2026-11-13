Массовый спрос на цифровой рубль появится не раньше 2027–2028 годов

Обязанность банков подключаться по графику не делает пользование обязательным для россиян

Для банков перевод денег с банковских счетов на платформу цифрового рубля может означать сокращение ресурсной базы, если клиенты начнут держать на кошельках значимые остатки.

Пока число открытых счетов такого вывода не позволяет, считает эксперт в области правового регулирования финтех-проектов и деятельности финансовых организаций руководитель практики сопровождения финтех Исследовательского центра «АБП» Андрей Завертяев.

По его мнению, банки могут отвечать удобством приложения, кешбэком или ставками там, где это окупается, но массовую ценовую гонку заранее предсказывать не стоит. Обязанность банков подключаться по графику не делает пользование обязательным для граждан, напомнил эксперт.

Возможность офлайн-оплаты он предлагает пока не учитывать как действующее преимущество: публичное описание доступных операций Банка России не подтверждает массовую доступность платежей без связи.

«Когда такой режим заработает, ценность будет зависеть от того, сможет ли покупатель провести оплату при сбое связи и в каких пределах», — отметил Завертяев.

В 2027–2028 годах по мере подключения банков и торговых точек появится возможность оценить спрос. Признаком массового использования станет повторная оплата, а не количество открытых счетов.