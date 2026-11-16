Магазины не спешат давать скидки за цифровой рубль даже при нулевой комиссии

Финансист подсчитал, сколько на самом деле сэкономит магазин на приеме цифровых рублей.

Для торгово-сервисных предприятий установлена низкая комиссия (0,3%). Достаточно ли этого, чтобы бизнес начал активно стимулировать покупателей платить цифровыми рублями?

До конца года магазин за прием цифровых рублей не платит ничего. 0,3% начнут брать только с января.

Дмитрий Щукин «Возьмем магазин с оборотом миллион рублей в месяц. Если цифровыми рублями вместо карты заплатит каждый сотый покупатель, экономия выйдет около 150 рублей в месяц, а с СБП разница вообще составит доли процента. Скидку магазин даст, когда таких покупателей станет много, а много их станет, когда будет скидка.»

По его мнению, цифровой рубль сможет стать полноценной третьей формой денег для россиян еще не скоро. Темп открытия кошельков говорит сам за себя: в сентябре открывали около 7 тысяч ежедневно, в октябре около 3 тысяч.

Цифровой рубль останется инструментом для бюджетных выплат и тех, кому интересен такой формат. Третьей формой денег он станет, когда появится офлайн-оплата и магазины начнут давать за него скидку, считает Щукин.