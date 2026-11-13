Новый ФСБУ, ФСБУ государственных финансов и ПБУ: добавили разделы в справочно-правовую систему «Клерка»

Действующие, будущие и утратившие силу стандарты отмечены соответствующим индикатором с датой. Всего в нашей СПС уже более 148 000 документов, и мы пополняем базу каждый день. Доступ пока бесплатный.

Мы добавили три новых тематических раздела в СПС «Клерка»:

Помимо действующих стандартов в разделах есть документы, которые только вступают в силу или уже ее утратили. Их видно сразу — мы добавляем индикатор статуса и соответствующую дату на превью:

Как и со всеми документами в нашей СПС, редакции стандартов можно сравнить в один клик:

Напоминаем, что новая справочно-правовая система «Клерка» делает жизнь бухгалтера и юриста проще. У нас есть удобная навигация, быстрый поиск по базе и внутри документов, возможность выбрать комфортный размер шрифта и визуальную тему и скопировать ссылку на отдельные пункты «нормативки». Содержание и отображение документов проверяют эксперты, чтобы исключить некорректную информацию.

Сейчас в СПС «Клерка» — более 148 тыс. документов, включая судебную практику. Доступ к системе пока бесплатный. Далее она будет доступна в рамках подписок «Клерк.Система», «Система + Школа» и «Клерк.Премиум» (на часть из них пока действуют скидки до 42% по акции 11.11).