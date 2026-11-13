Правительство расширило налоговую поддержку продавцов Wildberries, пострадавших от атак

Продавцы Wildberries, пострадавшие при ракетных обстрелах объектов группы «РВБ», смогут получить отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев. Для продавцов, которые имеют право на поддержку, сроки вынесения решений о выездных налоговых проверках за 2023 год перенесли до 30 апреля 2027 года включительно.

Правительство распространило налоговые меры поддержки продавцов Wildberries на тех, кто понес ущерб из-за атак на объекты группы «РВБ» с применением ракет или реактивных систем залпового огня.

Продавцы, которые отвечают условиям программы, смогут получить отсрочку на 12 месяцев. Кабмин также перенес до 30 апреля 2027 года включительно сроки вынесения решений о выездных и повторных выездных налоговых проверках за 2023 год. Изменения утвердили постановлением от 10 ноября 2026 года № 1481.

Отсрочка распространяется на отдельные налоги, авансовые платежи и страховые взносы со сроком уплаты с августа 2026 года по июль 2027 года. Для продавцов, которые получают поддержку по размеру ущерба, отсрочка действует с месяца, когда ущерб нарастающим итогом превысил 5% доходов за 2025 год, рассчитанных по правилам постановления. Для пострадавших организаций и ИП, зарегистрированных с 1 декабря 2025 года, — с месяца, в котором они понесли ущерб.

Если продавец пострадал от атак на объекты обеих групп — «РВБ» и «Интернет Решения», — налоговая сложит суммы ущерба.

«РВБ» будет направлять списки пострадавших в ФНС и территориальные органы страховщика ежемесячно не позднее 5-го числа. Раньше срок был до 10-го числа включительно.

Поправки вступили в силу 12 ноября 2026 года, в день официального опубликования.