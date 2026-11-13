Директору бездействующей фирмы дадут 1 пенсионный балл за взносы с МРОТ

Если организация не ведет деятельность, взносы за директора все равно надо платить.

С 01.01.2026 за руководителя организации надо платить взносы как минимум с МРОТ.

Исключений для компаний, не ведущих деятельность, в законе нет. Эти взносы специально ввели, чтобы налоговая нагрузка у нулевых фирм была не меньше, чем у ИП.

Минфин в письме от 29.10.2026 № 03-15-05/95417 сообщает, что уплата взносов за руководителя с МРОТ даст ему 1 пенсионный балл в год прибавки к будущей пенсии.

А если директор уже пенсионер, то на этот 1 балл ему сделают перерасчет пенсии.

Кстати, ранее СФР предупреждал, что у директора, который находится в отпуске без сохранения зарплаты, не будет стажа для пенсии. То есть взносы за него платить надо, но стаж для пенсии за них не идет.