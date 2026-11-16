Минфин уточнил таблицу соответствия разделов, подразделов и видов расходов на 2027 год
К расходам на профподготовку добавили пять кодов субсидий.
К подразделу 0705 добавили пять кодов видов расходов, следует из обновленной Минфином таблицы увязок. Все новые позиции связаны с предоставлением субсидий.
Код 614 предназначен для субсидий бюджетным учреждениям на выполнение госзадания при исполнении социального заказа.
Коды 615 и 625 применяются для субсидий бюджетным или автономным учреждениям на социальный заказ, которые предоставляют по результатам отбора исполнителей услуг.
Коды 635 и 816 предусмотрены для субсидий на обеспечение или возмещение исполнения социального заказа. Обновленные соответствия будут применяться при планировании расходов на 2027 год.
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