Отражают количество учебных часов, отработанных педагогами и воспитателями. Минуты в отчет включать нельзя.

Соцфонд рассказал, как отчитаться за стаж педагогических работников.

Количество учебных часов нужно указывать в графе 10 «Занятость» подраздела 1.2 формы ЕФС-1. Правило распространяется на педагогов и воспитателей, работающих в школах и других учреждениях для детей.

Соцфонд проверит правильность сведений при приеме формы. Если работодатель укажет в графе минуты, это будет считаться ошибкой и отчетность не примут, предупредил СФР.

Сведения о страховом стаже работников за прошедший год работодатели подают ежегодно не позднее 25 января.