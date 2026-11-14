Единое пособие на детей повысят на 6,8% без заявлений

Выплаты увеличатся с 1 января 2027 года. Получателям не придется подавать заявление на перерасчет.

Единое пособие на детей проиндексируют на 6,8% с 1 января 2027 года, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова. Повышение проведут автоматически для тех, кто уже получает выплату.

«Никаких заявлений писать не нужно, все произойдет автоматически. Если вы уже получаете пособие, то с нового года вам просто будут платить больше», — пояснила депутат.

Пособие назначают семьям, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. При назначении выплаты фонд оценивает доходы, имущество и причины отсутствия заработка у членов семьи.

Выплата положена семьям с детьми до 17 лет и беременным, вставшим на учет до 12-й недели. Ее размер на каждого ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей — в зависимости от дохода семьи.