НРД начнет вести реестр сертификатов квалифицированных инвесторов

Инвесторам, которые прошли квалификационный экзамен, станет проще подтверждать свой статус. Для проверки сертификатов планируют запустить специальный реестр на базе НРД.

Реестр сертификатов для присвоения статуса квалифицированного инвестора создается на базе Национального расчетного депозитария, сообщили в Московской бирже. Первым планируют запустить реестр инвестиционных сертификатов Московской биржи.

Вести реестр будет НРД, который входит в группу Московской биржи.

«Количество тех, кто сдал экзамен, уже исчисляется, как я понимаю, сотнями», — сообщил зампред Банка России Михаил Мамута.

Получить статус квалифицированного инвестора после сдачи специального экзамена можно с конца августа. Подтвердить его прохождение позволяют сертификат «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации или MOEX Investor Certificate. Также подходят сертификат финансового аналитика от НФА и аттестат инвестиционного советника от НАУФОР. При наличии такого документа брокер или управляющая компания могут присвоить статус без выполнения других требований.