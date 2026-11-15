Регистрация в другом регионе не помогла изменить подсудность дела о банкротстве

Формальная регистрация должника в другом регионе сама по себе не меняет подсудность дела о банкротстве. Суд учел деловые связи предпринимателя.

Регистрация предпринимателя в Еврейской автономной области не стала основанием для изменения подсудности. Его экономические интересы связаны с Москвой.

Дело о банкротстве предпринимателя Михаила Слипенчука должен рассматривать Арбитражный суд Москвы, определила Коллегия по экономическим спорам. Она удовлетворила кассационную жалобу банка и отменила решения нижестоящих инстанций о передаче дела в Еврейскую автономную область по месту регистрации должника.

Ранее суд общей юрисдикции взыскал со Слипенчука как с поручителя 1,88 млрд рублей. В ходе исполнительного производства банк получил только 1,36 млн рублей, после чего потребовал признать предпринимателя банкротом. Об этом сказано на сайте Верховного суда.

Нижестоящие суды учли, что на момент возбуждения дела и рассмотрения заявления кредитора Слипенчук не был зарегистрирован в Москве. При этом они не приняли во внимание сведения о центре его экономических интересов и ранее рассмотренном деле.

Банк настаивал, что регистрация в другом регионе носила формальный характер и использовалась для изменения подсудности. Слипенчук руководит несколькими московскими организациями, заведует кафедрой в одном из столичных вузов и указывал адрес проживания в Москве в процессуальных документах.