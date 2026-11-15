Стало известно, откуда россияне берут деньги на ипотечные платежи

Почти половина заемщиков тратит на ипотеку от 11% до 30% семейного дохода. При этом каждый четвертый россиянин направляет на платежи до половины заработка семьи.

Ипотеку для покупки жилья семье оформляли 46% респондентов. Еще 25% брали кредит ради недвижимости для детей, 24% — для себя, 4% — для сдачи объекта в аренду и 1% — для перепродажи.

В 80% семей ежемесячный платеж вносит один из супругов, в 20% пар расходы делят поровну. У 25% заемщиков ипотека забирает от 31 до 50% дохода, у 24% — до 10%. Еще у 4% платеж превышает половину семейного бюджета. Об этом сказано в исследовании «СберСтрахование жизни», «Работа.ру» и «Домклик»

Главным источником финансовой уверенности 73% участников опроса назвали стабильный доход. На накопления рассчитывают 12%, на страхование жизни и здоровья — 9%, на поддержку родственников — 6%.

«Для 42% респондентов главным приоритетом при выборе компании становится то, как часто она реально производит выплаты по страховым случаям», — сообщила исполнительный директор «СберСтрахования жизни» Ирина Корсакова.

Компания заявляет, что проводит выплаты по ипотечному страхованию жизни за пять дней. Доля урегулированных ею страховых случаев составляет 93%. В опросе, проведенном в октябре 2026 года, участвовали более 3,2 тыс. молодых россиян из всех регионов страны.