Пенсии москвичей за пять лет выросли почти на 60%

За пять лет выплата выросла почти на 11 тыс. рублей. В октябре 2021 года ее средний размер составлял 18 тыс. рублей.

Средняя пенсия по старости в Москве в октябре 2026 года составила 28 918 рублей, следует из материалов Социального фонда.

По сравнению с октябрем 2021 года выплата увеличилась почти на 11 тыс. рублей.

Средний размер пенсии по России в октябре 2026 года составил 25 480 рублей. Таким образом, московская пенсия по старости превышает общероссийский средний показатель.

Недавно мы писали, что председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить минимальный размер пенсии на уровне не менее 40% от прежней зарплаты работника. По его мнению, при расчете выплат необходимо учитывать не только заработок, но также трудовой стаж и условия труда.