Пенсии предложили установить не ниже 40% прежней зарплаты

Размер пенсии предлагается рассчитывать с учетом заработка, стажа и условий труда. Выплата должна составлять не менее 40% прежнего дохода работника.

Пенсии в России должны составлять не менее 40% прежней зарплаты человека, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, при расчете также нужно учитывать стаж и условия труда.

«Пенсия должна быть привязана в первую очередь к зарплате, которую получал работающий человек», — сказал Сергей Миронов. Он напомнил, что в 2018 году Россия ратифицировала соответствующую норму Конвенции Международной организации труда № 102.

Сейчас страховая пенсия по старости состоит из фиксированной выплаты и страховой части. Ее размер зависит от количества пенсионных баллов, а право на выплату возникает при наличии необходимого страхового стажа и минимальной суммы баллов.

Фиксированную выплату и стоимость пенсионного балла ежегодно индексируют. В 2027 году средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров должна вырасти на 2,4 тыс. рублей в месяц и составить 30,2 тыс. рублей, следует из информации СФР.