Санитарная авиация получит 65 отечественных вертолетов по льготному лизингу

Субсидия позволит передать в лизинг не менее 65 российских вертолетов для санитарной авиации. Средства получит компания «ПСБ авиализинг».

Правительство направило Минпромторгу 2,4 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование льготного лизинга отечественных вертолетов. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства пойдут на возмещение «ПСБ авиализингу» части затрат по уплате процентов по кредиту, обеспеченному государственной гарантией. Компания должна передать для нужд санитарной авиации не менее 65 воздушных судов российского производства.

Минпромторг проконтролирует целевое и эффективное использование субсидии. Доклад об использовании средств ведомство должно представить правительству до 1 марта 2027 года.