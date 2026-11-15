Роботакси получат право высаживать клиентов еще до начала поездки

Причиной для отказа может стать поведение пассажира, угроза работе системы вождения или ограничения на выбранном маршруте. Новые правила планируют ввести с 1 сентября 2027 года.

Беспилотные такси смогут отказывать пассажирам в перевозке в предусмотренных законом случаях, следует из законопроекта, который кабмин внес в Госдуму. Документ устанавливает постоянные правила эксплуатации высокоавтоматизированного транспорта за пределами экспериментальных правовых режимов.

«Фрахтовщик вправе отказать в предоставлении легкового такси для перевозки пассажиров и багажа… если предлагаемый фрахтователем маршрут или поведение фрахтователя может создавать угрозу функционированию автоматизированной системы вождения высокоавтоматизированного транспортного средства», — говорится в законопроекте.

Отказать в поездке также смогут, если маршрут проходит через зону ограничений для высокоавтоматизированного транспорта. Сведения о таких зонах, включая время действия ограничений и координаты их начала и конца, предлагается размещать в специальных информационных системах.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года.