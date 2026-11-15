Господдержку по ПДС начислят не всем — что нужно сделать до 31 декабря 2026

Чтобы получить софинансирование за 2026 год, участник программы должен пополнить счет до 31 декабря. Государство перечислит деньги до конца июля 2027 года.

Для получения господдержки по программе долгосрочных сбережений нужно внести за календарный год не менее 2 тыс. рублей. Максимальная доплата государства составляет 36 тыс. рублей в год и предоставляется в течение десяти лет. Размер взноса для полного софинансирования зависит от дохода участника.

Доход определяет ФНС. При расчете учитываются не только зарплата, но также проценты по вкладам, дивиденды, купоны по облигациям и доход от сдачи недвижимости в аренду. Если ежегодно вносить по 36 тыс. рублей и получать максимальную доплату, за десять лет на счете накопится минимум 720 тыс. рублей без учета инвестиционного дохода.

«Главное — внести нужную сумму до 31 декабря 2026 года. Господдержку за 2026 год участникам перечислят до конца июля 2027 года», — уточнила исполнительный директор СберНПФ, партнер СберИнвестиций Алла Пальшина.

Участники ПДС также могут получить вычет по НДФЛ. Максимальная сумма взносов для его расчета составляет 400 тыс. рублей в год. Личные взносы и инвестиционный доход застрахованы АСВ на сумму до 2,8 млн рублей, а для господдержки и переведенных пенсионных накоплений действуют отдельные гарантии.