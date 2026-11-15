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Господдержку по ПДС начислят не всем — что нужно сделать до 31 декабря 2026

Чтобы получить софинансирование за 2026 год, участник программы должен пополнить счет до 31 декабря. Государство перечислит деньги до конца июля 2027 года.

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Для получения господдержки по программе долгосрочных сбережений нужно внести за календарный год не менее 2 тыс. рублей. Максимальная доплата государства составляет 36 тыс. рублей в год и предоставляется в течение десяти лет. Размер взноса для полного софинансирования зависит от дохода участника.

Доход определяет ФНС. При расчете учитываются не только зарплата, но также проценты по вкладам, дивиденды, купоны по облигациям и доход от сдачи недвижимости в аренду. Если ежегодно вносить по 36 тыс. рублей и получать максимальную доплату, за десять лет на счете накопится минимум 720 тыс. рублей без учета инвестиционного дохода.

«Главное — внести нужную сумму до 31 декабря 2026 года. Господдержку за 2026 год участникам перечислят до конца июля 2027 года», — уточнила исполнительный директор СберНПФ, партнер СберИнвестиций Алла Пальшина.

Участники ПДС также могут получить вычет по НДФЛ. Максимальная сумма взносов для его расчета составляет 400 тыс. рублей в год. Личные взносы и инвестиционный доход застрахованы АСВ на сумму до 2,8 млн рублей, а для господдержки и переведенных пенсионных накоплений действуют отдельные гарантии.

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