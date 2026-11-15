Срок оплаты ЖКУ за октябрь 2026 перенесли на ближайший рабочий день

Оплатить жилищно-коммунальные услуги за октябрь можно до 16 ноября 2026 года включительно. Перенос связан с тем, что установленный срок выпал на воскресенье.

Срок оплаты ЖКУ за октябрь автоматически переносится с 15 на 16 ноября 2026 года, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Если последний день срока приходится на выходной, оплату можно внести в ближайший рабочий день.

«Так что оплатить услуги ЖКХ за октябрь можно до 16 ноября включительно, то есть до понедельника», — пояснил депутат.

С 1 марта срок оплаты жилищно-коммунальных услуг сдвинули с 10-го на 15-е число месяца. Изменение учитывает график выплат пенсионерам и работникам, которые получают зарплату 10-го, 12-го или 15-го числа.