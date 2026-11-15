ПВЗ маркетплейсов не будут облагать налогом по кадастровой стоимости

Норму исключили из поправок в НК. Ее принятие могло кратно увеличить налоговую нагрузку и привести к росту стоимости товаров.

Пункты выдачи заказов маркетплейсов не будут включать в перечень объектов, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Поправку об исключении этой нормы внес председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Изменение порядка налогообложения ПВЗ обсуждалось с бизнесом и в профильном комитете.

«Это привело бы к кратному росту налоговой нагрузки с одной стороны, с другой стороны, это одновременно колоссальные риски того, что это и удорожание товаров, и невозможность обеспечить в малодоступных или в каких-то других вот таких вот труднодоступных регионах обеспечить просто доставку этих товаров», — заявил Андрей Макаров.

Правительственный законопроект № 617-9 предлагал включить ПВЗ в ст. 378.2 НК как объекты бытового обслуживания. Речь шла о пунктах приема и выдачи заказов, принадлежащих как самим маркетплейсам, так и их партнерам.

Сейчас по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Для применения такого порядка под соответствующие цели должно быть отведено или фактически использоваться не менее 20% площади здания. Если бы норму приняли, площадь ПВЗ также учитывалась бы при расчете этого показателя.