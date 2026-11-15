Пониженную ставку пеней для бизнеса предложили продлить на 2027 год

После 90 дней просрочки организации продолжат платить пени по ставке 1/300 ключевой ставки ЦБ. Без поправки с 1 января 2027 года будет действовать повышенная ставка — 1/150 до погашения долга.

Временный порядок расчета пеней для организаций предложили продлить на 2027 год, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Поправку ко второму чтению законопроекта № 617-9 внес председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас за первые 30 дней просрочки пени начисляют в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ. С 31-го по 90-й день включительно применяется 1/150 ставки, а с 91-го дня — снова 1/300.

«Это то, что очень просил бизнес вот в этих условиях. Для бизнеса это очень важно», — сказал Андрей Макаров.

Временный порядок закреплен в п. 5.1 ст. 75 НК. Его ввели Федеральным законом от 29 октября 2024 года № 362-ФЗ на 2025 год, а затем продлили до 31 декабря 2026 года.