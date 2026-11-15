ДНР и Запорожская область получат 1,5 млрд рублей на коммунальную технику

Средства направят на закупку самосвалов, экскаваторов, погрузчиков, буровых установок и другой специализированной техники.

Около 1,5 млрд рублей дополнительно выделят ДНР и Запорожской области на повышение надежности жилищно-коммунального хозяйства, сообщила пресс-служба правительства. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Технику будут использовать для модернизации сетей тепло- и водоснабжения. Она также необходима для бесперебойной работы коммунальных объектов и стабильного прохождения осенне-зимнего периода.

В июне на закупку коммунальной техники в новых регионах из резервного фонда правительства уже направили почти 1,3 млрд рублей. Вопрос о дополнительном финансировании рассмотрели на заседании кабмина.