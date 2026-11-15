Из поправок в НК исключат приостановку карточек товаров на маркетплейсах

Маркетплейсы не будут останавливать прием заказов и показ товаров из-за неявки продавца в налоговую или непредставления документов. Платформы сохранят только обмен сведениями с ФНС.

Механизм приостановки карточек товаров исключат из правительственного законопроекта № 617-9, сообщила первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. Поправки в НК внесли в Госдуму 30 сентября в составе бюджетного пакета.

«Это не может быть обеспечительной мерой для обязанности по уплате налогов, поэтому статья вся исключается», — пояснила Ольга Ануфриева.

Комитет указал, что такая мера фактически приостанавливает деятельность налогоплательщика, даже если у него нет задолженности перед бюджетом.

В законопроекте также прямо закрепят, что маркетплейсы не выполняют функции налогового контроля, уточнил замминистра финансов Алексей Сазанов. Платформы будут передавать ФНС сведения о рискованных операциях продавцов, после чего налоговая сможет действовать в обычном порядке.

Первоначальная редакция обязывала маркетплейсы исполнить поручение ФНС о приостановке заказов и показа карточек в течение двух дней. Применить меру планировали не позднее месяца после истечения срока для явки продавца в инспекцию или представления документов.