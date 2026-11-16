Госдума проверит наценки на российские сладости в крупных сетях

«Магнит» и «Пятерочку» заподозрили в установлении более высоких наценок на продукцию отечественных брендов. ФАС изучает обращения производителей и при выявлении нарушений примет меры.

Комитет Госдумы по защите конкуренции намерен проверить ценообразование на российские кондитерские изделия в «Магните» и «Пятерочке», следует из письма депутата Сергея Лисовского главе комитета Валерию Гартунгу. Поводом стали исследование общественных организаций и обращения производителей.

Наценка на продукцию брендов «Аленка», «Бабаевский» и фабрики им. Н.К. Крупской может быть в 1,5–2 раза выше, чем на сопоставимые по составу и закупочной цене товары Nestle, Mars, Mondelez и Ferrero, говорится в письме. В результате российские сладости могут стоить на 50–77% дороже. Для обсуждения планируется заседание с участием ФАС, Минпромторга, производителей и торговых сетей.

«В настоящий момент служба изучает обращения, поступившие от ряда производителей кондитерских изделий по вопросу дискриминации со стороны торговых сетей. В случае выявления нарушений служба применит меры реагирования», — сообщили в ФАС.

Торговые сети обвинения отвергают. Председатель АКОРТ Станислав Богданов заявил, что цены прежде всего определяют производители, а наценки зависят от закупочных условий, логистики, промоакций и спроса, но не от страны производства. По данным АКОРТ, доля российского шоколада и батончиков в крупных сетях составляет около 70%, а спрос на отдельные отечественные бренды за год вырос на 30–40%.