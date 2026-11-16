Минфин предложил уточнить параметры налога на сверхдоходы

Добычу отдельных металлов предлагается исключить из налога на сверхдоходы, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Инициативу подготовил Минфин.

Предложение распространяется на четыре металла: марганец, хром, вольфрам и молибден.

«По результатам обсуждений в правительстве мы предлагаем из налога на сверхдоход исключить марганец, хром, вольфрам и молибден. Указанные полезные ископаемые практически не используются, не экспортируются, и в основном используются при выполнении ГОЗов» — сказал Сазанов.

Эта мера не будет применяться в отношении полезного ископаемого или компонента, если сумма НДПИ составила менее 10 миллионов рублей за 2025 год.

Минфин готов по итогам первого квартала 2027 года провести мониторинг действия налога на сверхдоходы для добывающих предприятий, чтобы установить, действительно ли у ряда таких компаний низкая рентабельность и убыточность