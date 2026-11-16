Производители электроники просят Минпромторг не ужесточать порядок получения льгот

Правила ведения реестра радиоэлектронных компаний изменят. Включенные в реестр организации могут применять налоговые льготы и получать преференции при закупках.

Требования для получения льгот радиоэлектронными компаниями просяти смягчить несколько отраслевых ассоциаций, следует из их писем в Минпромторг. Обращения направили в том числе АНО «Консорциум печатных плат», АНО «Телекоммуникационное оборудование» и АНО «Содружество производителей светотехники».

Минпромторг предлагает обязать участников реестра инвестировать в развитие не менее двукратной суммы налоговой экономии. Кроме того, не менее 70% доходов от реализации электроники, произведенной на основе собственных разработок, должно приходиться на отечественную продукцию из реестра, отметил «Коммерсант».

Сейчас для включения компании в реестр достаточно, чтобы профильная деятельность обеспечивала не менее 70% ее доходов.

Ассоциации просят ограничить инвестиции однократной суммой налоговой экономии, исключить новое требование к доле доходов и предусмотреть переходный период.

«Для многих предприятий эти средства уже заложены в производственные расходы и инвестиционные программы, а дополнительные обязательства могут привести к росту стоимости изделий», — заявила гендиректор АНО «Консорциум печатных плат» Ольга Кожуховская.

Компании из реестра могут применять льготную ставку налога на прибыль, пониженные тарифы страховых взносов и получать преференции при закупках. YADRO и «Байкал Электроникс» поддержали проект: по их мнению, новые правила будут стимулировать собственные разработки и сократят число псевдоотечественных компаний.