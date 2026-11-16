Beget восстановил более 215 тыс. сайтов после DDoS-атаки

Продолжающаяся кибератака не влияет на работу восстановленных сервисов. Восстановление виртуального хостинга близится к завершению.

Более 215 тыс. сайтов возобновили работу из резервных копий после масштабной DDoS-атаки, сообщил хостинг-провайдер Beget. Атака высокой интенсивности продолжается, но восстановленные сервисы работают без сбоев.

«Несмотря на продолжающуюся DDoS-атаку высокой интенсивности, она не оказывает влияния на работу уже восстановленных сервисов Beget», — заявили в компании. Работы на виртуальном хостинге продолжаются и близятся к завершению.

Beget сообщил об атаке 15 ноября. Из-за нее у пользователей могли возникать проблемы с доступом к отдельным ресурсам.

Провайдер также ограничил SSH-подключения с IP-адресов за пределами России. С одного IP-адреса допускается не более пяти попыток подключения в секунду.