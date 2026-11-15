Хакеры атаковали Beget: мощность удара достигла 850 Гбит/с

Из-за атаки у пользователей могли временно возникать проблемы с доступом к Ozon, Wildberries, Сбербанку и другим сервисам. Компания восстанавливает стабильную работу сети.

Инфраструктура российского хостинг-провайдера Beget подверглась масштабной DDoS-атаке мощностью до 850 Гбит/с, сообщила компания. Злоумышленники последовательно перебирали подсети провайдера и пытались нарушить доступность сервисов.

«В связи с высокой интенсивностью атаки и перебором сетевых диапазонов у некоторых пользователей могли возникать временные проблемы с доступом к отдельным ресурсам, в том числе Ozon, Wildberries, Сбербанку и другим сервисам», — говорится в сообщении Beget.

Характер атаки указывает на попытку помешать восстановлению инфраструктуры после другой массированной кибератаки, которая произошла неделей ранее. Тогда была нарушена работа ряда сервисов компании.

Beget ограничил SSH-подключения с IP-адресов за пределами России. С одного такого IP-адреса разрешено не более пяти попыток подключения в секунду.