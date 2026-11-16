Лимиты по новым кредитным картам снизились на 3,1%

В октябре банки одобрили по новым кредитным картам лимиты на 152,3 млрд рублей. Показатель сокращается второй месяц подряд.

Объем лимитов по выданным кредитным картам в октябре 2026 года снизился на 3,1% к сентябрю, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Месяцем ранее он составлял 157,1 млрд рублей.

Наибольший объем лимитов зафиксирован в Москве — 15,93 млрд рублей, Московской области — 10,3 млрд, Санкт-Петербурге — 7,16 млрд, Краснодарском крае — 5,88 млрд и Тюменской области с ХМАО и ЯНАО — 4,95 млрд рублей.

«В настоящее время можно говорить о сохраняющемся довольно слабом аппетите к риску со стороны банков, которые предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Сильнее всего лимиты сократились в Нижегородской области — на 7,8%, Башкортостане — на 7,5%, Воронежской и Московской областях — на 5,9%.

При этом в Крыму показатель вырос на 18%, в Удмуртии — на 4,1%, Алтайском крае — на 2,9%.