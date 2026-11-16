Рост прожиточного минимума увеличит четыре социальные выплаты

В 2027 году прожиточный минимум вырастет на 6,8%, до 20 227 рублей на человека. Это повлияет на пособия малоимущим, выплаты семьям с детьми и доплаты пенсионерам.

Повышение прожиточного минимума приведет к росту ключевых социальных выплат, сообщил зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Изменение предусмотрено законопроектом о федеральном бюджете.

«Вслед за этим вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные выплаты из маткапитала, социальная доплата к пенсии по старости», — сказал Машаров.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 22 047 рублей, для пенсионеров — 17 395 рублей, для детей — 19 620 рублей. Показатель отражает минимальную сумму дохода, необходимую для оплаты питания, одежды, коммунальных услуг, транспорта и других базовых потребностей.

Региональный прожиточный минимум устанавливают власти субъектов РФ с учетом местных доходов, цен, социально-экономических и природно-климатических условий. Поэтому размеры показателя и зависящих от него выплат могут различаться по регионам.