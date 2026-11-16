Платный доступ к госданным принесет бюджету более 4 млрд рублей

Поступления ожидаются в 2026 году. Один запрос к государственным источникам стоит 4,93 рубля, проверка цифрового профиля — 10 рублей.

Бюджет может получить свыше 4 млрд рублей от платного доступа к государственным данным в 2026 году, сообщил директор департамента Минцифры Сергей Сергиенко на Дне платформенной экономики.

Его слова приводят «Ведомости».

Бизнес начал платить за запросы к государственным источникам в ноябре 2025 года. Основные пользователи услуги — банки, страховые компании и микрофинансовые организации.

После введения тарифов банки сократили число запросов, чтобы экономить. В результате снизились нагрузка на государственные системы и расходы на их содержание. При этом банки критиковали платный доступ, так как данные нужны им для соблюдения требований закона при работе с клиентами.

Власти намерены сохранить платное предоставление данных. В 2027–2029 годах бюджет может дополнительно получить 15,5 млрд рублей.