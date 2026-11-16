Казначейство назвало одну из причин отказа в платежах по субсидиям для ИП

За январь–октябрь 2026 года Федеральное казначейство отклонило 313 платежных распоряжений ИП по федеральным субсидиям и грантам. Одной из основных причин стало расхождение между назначением платежа, подтверждающими документами и условиями соглашения.

Федеральное казначейство за первые десять месяцев 2026 года отказалось исполнить 313 платежных распоряжений ИП на 78,7 млн рублей. Речь идет о расходах за счет федеральных субсидий и грантов в форме субсидий, которые подлежат казначейскому сопровождению. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос «Клерка».

Прежде чем провести платеж, Казначейство сверяет назначение платежа с документами о поставке товара, выполнении работ или оказании услуг.

Ведомство также проверяет, соответствует ли расход предмету и условиям соглашения о субсидии и договора, заключенного для его исполнения. Расхождения при такой сверке Казначейство назвало наиболее значимой причиной отказа.

Отдельно ведомство рассказало, что выявляет при проверках уже перечисленных субсидий.

«Ревизорами Федерального казначейства в 2026 году выявлены в том числе нарушения условий соглашений о предоставлении бюджетных средств в части невыполнения обязательств по их исполнению, нарушения порядка и сроков предоставления отчетности об использовании субсидии, предоставления недостоверной отчетности об использовании субсидий», — говорится в ответе Казначейства на запрос «Клерка».

При планировании проверок Казначейство учитывает карту рисков на 2026 год. В нее вошли, в частности, выдача субсидий получателям, которые не соответствуют критериям отбора, и возмещение затрат, которых нет в правилах предоставления субсидии.