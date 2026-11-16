Росстат назвал отрасли с зарплатами выше 0,5 млн рублей

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в морском пастбищном рыбоводстве — 1,35 млн рублей в месяц, следует из данных статистики. Речь идет о вылове рыбы, выращенной в морских водоемах из мальков, разведенных в искусственных условиях.

Управляющие пенсионными резервами НПФ в среднем зарабатывали 721 тыс. рублей в месяц. Средняя зарплата управляющих ценными бумагами составила 645 тыс. рублей.

Сотрудники холдинговых компаний получали в среднем 529 тыс. рублей, перестраховщики — 528 тыс. рублей. У управляющих инвестиционными фондами зарплата достигла 518 тыс. рублей, у операторов лотерей — 513 тыс. рублей в месяц.