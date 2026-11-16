Депутат рассказала, с какого возраста можно копить на пенсию

Страховой стаж и пенсионные баллы начисляются при официальном трудоустройстве, если работодатель уплачивает страховые взносы. Для работы несовершеннолетних действуют специальные ограничения.

Формировать пенсионные права можно с 14 лет, когда подросток вправе самостоятельно заключить трудовой договор, сообщила глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. До этого от имени несовершеннолетнего действуют родители или опекуны.

«Как только заключен трудовой договор, и работодатель начинает отчислять за сотрудника страховые взносы, у того формируются соответствующие права», — пояснила депутат.

В страховой стаж, например, включат официальную подработку после 10-го класса во время летних каникул.

До 18 лет работать можно только с учетом установленных требований. В отдельных случаях потребуется согласие родителей, а некоторые виды занятости несовершеннолетним полностью запрещены.

Для официального трудоустройства подростку понадобятся СНИЛС, паспорт, трудовой договор и трудовая книжка. СНИЛС присваивают практически сразу после рождения, паспорт выдают в 14 лет, остальные документы оформляют при первом трудоустройстве.