Скидки для распродаж предложили считать от минимальной цены товара за 30 дней

Новые правила могут распространить на розничные магазины, маркетплейсы и интернет-магазины. Продавцов также хотят обязать раскрывать историю изменения цен.

Размер скидки предложили рассчитывать от минимальной цены, по которой продавец предлагал товар в течение 30 календарных дней до акции. Инициативу направил министру промышленности и торговли Антону Алиханову председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов.

Мера должна исключить искусственное завышение стоимости перед распродажей. Например, продавец может поднять цену товара с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а затем объявить скидку 50%, хотя фактически покупатель не получит экономии.

«Прошу вас рассмотреть предложение об установлении единых правил расчета и отображения скидок в розничной торговле, включая интернет-магазины и маркетплейсы», — говорится в обращении. Минимальную цену за предыдущие 30 дней предлагается указывать на ценнике или в карточке товара.

Продавцов также могут обязать хранить историю цен и предоставлять ее контрольным органам. Для маркетплейсов предлагают разграничить ответственность продавца и оператора площадки в зависимости от того, кто устанавливает цену и публикует информацию о скидке. Отдельные правила могут предусмотреть для новых товаров, скоропортящейся продукции, программ лояльности и последовательного снижения цен.