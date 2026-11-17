Отчеты ГИС МТ дополнят сведениями о партиях, сроках годности и поставщиках. Ограничение на частоту получения данных о розничных продажах отменят с 21 ноября 2026 года.

Производители и импортеры получат больше сведений о движении маркированных товаров, следует из постановления Правительства от 12.11.2026 № 1499, опубликованного на Официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в правила доступа к данным ГИС МТ, утвержденные постановлением от 31.12.2019 № 1955.

Оператор системы будет включать в отчеты об оптовых и розничных продажах номер производственной партии, дату ввода товара в оборот и дату истечения срока годности. Эти данные предоставят при их наличии в ГИС МТ.

В отчетах также появится информация о поставщике товара, который агент продает по агентскому договору или договору комиссии. Это позволит производителям оценивать всю цепочку движения продукции.

Кроме того, отменят ограничение на периодичность предоставления актуальных данных о количестве товаров, выведенных из оборота при розничной продаже по конкретному адресу.

Сейчас производители и импортеры могут получать такие отчеты не чаще одного раза в две недели. Новые правила начнут действовать 21 ноября 2026 года.