Минпромторг планирует расширить перечень радиоэлектронной продукции, который дает право на пониженные ставки налога на прибыль и страховых взносов.

Станкоинструментальную продукцию, промышленных роботов и беспилотные авиационные системы предложили включить в перечень продукции для применения налоговых льгот. Проект постановления правительства Минпромторг опубликовал на Едином портале проектов НПА.

Льготами могут пользоваться организации, которые проектируют, разрабатывают, производят и ремонтируют электронную продукцию. Для них ставка налога на прибыль составляет 8% в федеральный бюджет и 0% в бюджет субъекта РФ. Пониженный тариф страховых взносов составляет 7,6%.

Действующий перечень утвержден постановлением правительства от 22.07.2022 № 1310 и включает более 30 видов электронной и радиоэлектронной продукции. Минпромторг рассчитывает, что его расширение снизит налоговую нагрузку на российских производителей и высвободит дополнительные средства для развития производства.