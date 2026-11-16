Пособие по беременности с 16 ноября 2026 года: новый регламент

Отдельный административный регламент теперь распространяется на работниц, уволенных из-за ликвидации организации, а также студенток-очниц. Пособия выдадут по беременности, родам и усыновлению ребенка до трех месяцев.

С 16 ноября 2026 года вступает в силу новый административный регламент получения пособия по беременности, родам и усыновлению ребенка, утвержденный Приказом СФР РФ от 27.08.2026 № 1027. Размер пособия по-прежнему — 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (ст. 8 закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ).

Кто имеет право на выплаты, согласно п. 2 Приказа и ст. 6 закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ:

Категория заявительницы Условия 1. Уволенные Уволены из-за ликвидации организации, прекращения деятельности ИП, полномочий нотариуса, статуса адвоката или другой профессиональной деятельности. Увольнение произошло в течение 12 месяцев до признания женщины безработной. 2. Студентки Учатся очно в колледжах, вузах, организациях дополнительного профессионального образования или научных организациях. Форма оплаты обучения — любая.

Подать заявление о назначении пособия нужно в течение шести месяцев после окончания отпуска по беременности и родам (подп. «д» п. 25 регламента). Направить заявление можно через Госуслуги, почтой, в отделении СФР через МФЦ (если между СФР и МФЦ есть соглашение). Какие документы предоставить, зависит от категории заявительницы. Часть сведений СФР получит сам в рамках межведомственного взаимодействия (п. 19, 21, 30, 33 регламента).

СФР зарегистрирует заявление, затем — рассмотрит в течение 10 рабочих дней (п. 8 регламента). Если фонд в этот срок не получит нужные сведения от других ведомств — приостановит рассмотрение на 20 рабочих дней, пока данные не поступят, а затем возобновит его и примет решение в течение двух рабочих дней (п. 37–39 и п. 44 регламента).