ЕС ввел санкции против основательницы Wildberries Татьяны Ким

Все сервисы Wildberries и других компаний RWB продолжат работать в стандартном режиме. У RWB нет активов и бизнеса в странах Евросоюза.

Европейские санкции против основательницы Wildberries и главы RWB Татьяны Ким не повлияют на работу компаний экосистемы, сообщили в пресс-службе RWB.

«Компания не имеет активов в Европейском союзе и не осуществляет свою деятельность в странах ЕС», — пояснили в RWB. Клиенты и партнеры компании не заметят изменений, заверила компания.

Евросоюз принял санкции против 145 физических и юридических лиц. В перечень вошла Татьяна Ким, ранее сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.