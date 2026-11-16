Эксперт посчитала, когда окупится отсрочка выхода на пенсию

Если отложить оформление страховой пенсии на пять лет, ежемесячная выплата в примере вырастет с 22,1 тыс. до 36,9 тыс. рублей. Чтобы прибавка покрыла деньги, которые человек мог бы получить за время ожидания, понадобится еще около девяти лет.

Человек с 80 пенсионными баллами может оформить страховую пенсию по старости в размере 22 125,49 рубля в месяц при стоимости балла и фиксированной выплаты 2026 года. Если он продолжит работать, будет набирать по пять баллов в год и обратится за пенсией через пять лет, выплата составит 36 901,89 рубля.

Прибавка компенсирует пропущенные выплаты примерно через девять лет после назначения пенсии, подсчитала для «Клерка» Оксана Мощенко, кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ.

Пенсия в этом примере растет по двум причинам. За время работы человек копит новые баллы, а за более позднее обращение Соцфонд применяет повышающие коэффициенты к пенсионным баллам и фиксированной выплате. При пятилетней отсрочке эти коэффициенты составляют 1,45 и 1,36 соответственно.

Чтобы оценить окупаемость, эксперт сравнила два сценария. В обоих человек продолжает работать с одинаковым заработком. В одном он сразу оформляет пенсию и получает ее вместе с зарплатой, в другом — обращается за выплатой позже. В первом сценарии эксперт учла августовский перерасчет для работающих пенсионеров. При нем Соцфонд учитывает не более трех пенсионных баллов за год.

Год отсрочки. Пенсия вырастет до 24,4 тыс. рублей в месяц . За время ожидания человек недополучит около 266 тыс. рублей . Прибавка покроет эту сумму примерно за 12 лет после назначения пенсии .

Пять лет отсрочки. Пенсия вырастет до 36,9 тыс. рублей в месяц . За время ожидания человек недополучит около 1,37 млн рублей . Прибавка покроет эту сумму примерно за девять лет .

Десять лет отсрочки. Пенсия вырастет до 67,5 тыс. рублей в месяц. За время ожидания человек недополучит около 2,88 млн рублей. Прибавка покроет эту сумму примерно за шесть лет.

«На мой взгляд, прежде чем принимать подобное решение, полезно определить сумму пенсионных выплат, которыми придётся пожертвовать, и рассчитать предполагаемый срок их компенсации», — сказала Оксана Мощенко.

В расчете стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата остаются на уровне 2026 года. Будущая индексация, изменение покупательной способности денег и возможный доход от сбережений в расчет не вошли. Фактическая прибавка также зависит от того, сколько баллов человек заработает за время отсрочки.