Самый высокий показатель зафиксирован на Чукотке — 39,7 тыс. рублей. В среднем по России работающие пенсионеры получали 24 046 рублей.

Средний размер пенсий работающих россиян на 1 октября 2026 года превысил 30 тыс. рублей в 10 регионах, следует из статистики.

На Чукотке средняя выплата составила 39,7 тыс. рублей, в Ненецком автономном округе — 36,2 тыс., в Магаданской области — 35,1 тыс., на Камчатке — 34,3 тыс. рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе работающие пенсионеры получали в среднем 33,6 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком АО — 32,8 тыс., в Якутии — 32,1 тыс. рублей.

В Мурманской области показатель достиг 31,2 тыс. рублей, на Сахалине — 30,9 тыс., в Республике Коми — 30,3 тыс. рублей.

Средняя пенсия по стране составила 25 481 рубль, а среди работающих пенсионеров — 24 046 рублей.

Показатель рассчитывается как отношение общей суммы назначенных пенсий к численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Социального фонда.