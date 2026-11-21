Если стоимость на кассе отличается от указанной в торговом зале, покупатель вправе потребовать расчет по более низкой цене. Это правило действует и на кассах самообслуживания.

Товар с ценником в торговом зале признается публичной офертой, напомнил Роспотребнадзор. Магазин не может в одностороннем порядке изменить условия продажи и сослаться на завершение скидки или несвоевременную замену ценников.

«Если на кассе озвучена иная стоимость, покупатель вправе потребовать расчета по цене с витрины», — сообщили в ведомстве.

При расхождении цен покупателю следует показать ценник сотруднику магазина и потребовать скорректировать стоимость. На кассе самообслуживания для этого нужно позвать работника торгового зала до оплаты покупки.