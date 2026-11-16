Мишустин: доля нацвалют в торговых расчетах России достигла 90%

В августе доля национальных валют превысила 91% в экспортных расчетах и составила около 89% в импортных.

На национальные валюты приходится в среднем 90% торговых расчетов России, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России».

«Продолжает увеличиваться доля национальных валют в расчетах со всеми государствами — контрагентами России», — отметил премьер-министр.

В августе этот показатель превысил 91% в экспорте. В расчетах за импорт доля национальных валют составила около 89%.