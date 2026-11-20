Организации смогут по новой форме № 1-6-Учет выбрать налоговый орган или отказаться от ранее выбранной инспекции. Изменения начнут действовать с 9 декабря 2026 года.

Форма уведомления о выборе налогового органа для постановки на учет обособленных подразделений изменится с 9 декабря 2026 года, следует из приказа ФНС от 05.10.2026 № ЕД-1-14/795@. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Обновленная форма № 1-6-Учет по КНД 1111054 позволит российской организации не только выбрать инспекцию для учета по месту нахождения одного из обособленных подразделений, но и отказаться от выбранного налогового органа. ФНС также скорректировала электронный формат уведомления.

Изменения связаны с поправками в ст. 83 НК РФ, которые вступили в силу 1 сентября 2026 года. Они разрешили организациям подавать уведомление об отказе от выбранной инспекции для учета одного из обособленных подразделений, расположенных в одном муниципальном образовании.

Действующие формы и форматы сообщений российских организаций об обособленных подразделениях утверждены приказом ФНС от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@. До вступления обновлений в силу применяется действующая редакция документов.