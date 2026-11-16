Корректировка ИЛС по новому регламенту с 16 ноября 2026 года: что изменил СФР

Регламент переводит процедуру на новую административную модель и вводит профилирование заявителей. Базовые условия получения услуги не изменились.

С 16 ноября 2026 года действует новый административный регламент СФР по корректировке сведений ИЛС (индивидуального лицевого счета). Он утвержден Приказом СФР от 05.10.2026 № 1177 и заменяет регламент, который действовал по постановлению Правления ПФР от 28.06.2021 № 232п.

Главное изменение для заявителей: СФР вводит процедуру профилирования через анкетирование, чтобы определить, кто обращается за исправлением сведений ИЛС: сам гражданин либо законный или уполномоченный представитель. От категории зависит перечень документов, необходимых для предоставления услуги.

Содержание и сроки предоставления услуги в целом не изменились. Новый регламент в основном обновил описание процедуры и привел ее в соответствие с действующей системой предоставления госуслуг.