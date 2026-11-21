Рост зафиксирован с октября 2025 года по сентябрь 2026 года. В 2027 году число успешных атак может увеличиться еще на 30–40%.

Количество успешных кибератак на российские организации выросло на 40% по сравнению с предыдущими 12 месяцами, следует из исследования компании Positive Technologies. Главными мотивами злоумышленников стали кибершпионаж (29%) и хактивизм (28%).

В 55% случаев атаки привели к утечке конфиденциальной информации, в 36% — к нарушению основной деятельности организаций. Ведущий аналитик PT Cyber Analytics Яна Авезова связала дальнейший рост угроз с уязвимостями российского программного обеспечения.

«В 2027 году мы прогнозируем дальнейший рост числа успешных атак на российские организации еще на 30–40%. Главным фактором риска станет массовая эксплуатация уязвимостей в отечественном ПО и компрометация систем централизованного управления софтом», — отметила Яна Авезова.

Чаще всего злоумышленники атаковали промышленность — на нее пришлось 17% инцидентов. Доля госучреждений составила 10%, телекома — 9%, при этом число атак в телекоммуникационной отрасли выросло на 86%. Вредоносное ПО использовали в 67% атак, социальную инженерию — в 56%. Доля бесплатных раздач украденных данных на теневых площадках достигла 66%, а средняя цена баз данных выросла в десять раз — до $1,3 тыс.