Как Соцфонд регистрирует компании и снимает их с учета
Юрлицам не нужно самостоятельно вставать на учет в Соцфонде. Регистрация и снятие с учета проходят по сведениям ФНС.
Юридических лиц регистрируют в СФР как страхователей автоматически, сообщил Соцфонд. Для этого используются сведения из ЕГРЮЛ.
Уведомления о регистрации и страховом тарифе по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний фонд направляет на электронную почту из ЕГРЮЛ. При необходимости документы можно получить на бумаге в клиентской службе СФР.
Снятие компаний с учета также проходит без заявления на основании сведений ФНС. Узнать регистрационный номер страхователя можно в выписке из ЕГРЮЛ или через специальный сервис на сайте СФР.