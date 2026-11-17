Юрлицам не нужно самостоятельно вставать на учет в Соцфонде. Регистрация и снятие с учета проходят по сведениям ФНС.

Юридических лиц регистрируют в СФР как страхователей автоматически, сообщил Соцфонд. Для этого используются сведения из ЕГРЮЛ.

Уведомления о регистрации и страховом тарифе по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний фонд направляет на электронную почту из ЕГРЮЛ. При необходимости документы можно получить на бумаге в клиентской службе СФР.

Снятие компаний с учета также проходит без заявления на основании сведений ФНС. Узнать регистрационный номер страхователя можно в выписке из ЕГРЮЛ или через специальный сервис на сайте СФР.