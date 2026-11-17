От чего зависит итоговая сумма налога на имущество – рассказал экономист, основатель Family Office D1 Capital Данила Ладнюк.

Налог считается так: кадастровая стоимость за вычетом льготной площади, умноженная на ставку. Поэтому от кадастровой стоимости зависит больше всего. Если ее завысили на 20%, на столько же вырастет и налог, причем каждый год, пока ошибку не исправят.

Пример. Квартира площадью 60 м2, кадастровая стоимость 9 млн рублей. Из облагаемой площади вычитают 20 метров, остается 40, то есть налог считают с 6 млн. При базовой ставке 0,1% получится 6 тысяч рублей в год.

Ставки устанавливают местные власти, а в Москве, Петербурге и Севастополе – городские. Для жилья базовая ставка составляет до 0,1%. Ее можно снизить, вплоть до нуля, или повысить, но не больше, чем втрое – до 0,3%. Если в нашем примере муниципалитет поставит максимальную ставку, налог вырастет с 6 до 18 тысяч рублей. Поэтому в разных городах за одинаковые квартиры платят очень разные суммы, пояснил эксперт.

Для торговых и офисных помещений из региональных перечней ставка доходит до 2%. А с 2025 года для объектов дороже 300 млн рублей она может составлять 2,5%. Для клиентов, у которых есть коммерческая недвижимость или дорогие дома, это уже серьезные деньги: при кадастровой стоимости 50 млн рублей и ставке 2% налог составит миллион рублей в год.

Для большинства жилья налог защищен от резких скачков: он не может вырасти больше чем на 10% по сравнению с прошлым годом, даже если кадастровую стоимость сильно повысили. На коммерческие объекты из перечней и на объекты дороже 300 млн рублей это ограничение не распространяется.