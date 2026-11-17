Эксперт рассказал, кому положено полное освобождение от налога на имущество и как выбрать льготный объект.

Право на имущественные вычеты есть у всех, и налоговая применяет их сама, напомнил экономист, основатель Family Office D1 Capital Данила Ладнюк.

«Из облагаемой площади вычитают 20 метров для квартиры, 10 метров для комнаты и 50 метров для дома. Семьи с тремя и более детьми получают дополнительный вычет: еще 5 метров на каждого ребенка для квартиры или комнаты и 7 метров для дома», — сказал эксперт.

Таким образом, многодетная семья с тремя детьми, имеющая квартиру площадью 60 м2, кадастровой стоимостью 9 млн рублей, заплатит налога около 3,75 тыс рублей.

Есть и полное освобождение от налога. Оно положено пенсионерам, людям предпенсионного возраста, инвалидам I и II групп и инвалидам с детства, ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей, а также ряду других категорий.

Освобождают от налога по одному объекту каждого вида: одна квартира, один дом, один гараж. Если у пенсионера две квартиры, налог он заплатит за одну из них. Какую именно освободить, можно выбрать самому, подав заявление. Если его не подать, налоговая сама освободит ту, по которой налог больше. Льгота не действует для объектов дороже 300 млн рублей и для коммерческих объектов из перечней, уточнил Ладнюк.

Многие льготы налоговая сейчас применяет без заявления, по данным Социального фонда и других ведомств. Но эксперт рекомендует проверить уведомление: если положенной льготы там нет, достаточно один раз подать заявление через личный кабинет.