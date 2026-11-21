На 1 октября 2026 года сумма наличных денег в России достигла 22,78 трлн рублей. За год показатель увеличился на 4,15 трлн рублей.

Объем наличных денег в обращении на 1 октября 2026 года составил 22,78 трлн рублей, следует из материалов Банка России о наличном денежном обороте за третий квартал. Годом ранее он составлял 18,63 трлн рублей.

По сравнению с 1 июля 2026 года объем наличных вырос на 7,1%. В 2025 году прирост за аналогичный период составлял 3,7%.

На банкноты пришлось 22,65 трлн рублей от общей суммы наличных в обращении. На 1 октября 2025 года их объем составлял 18,5 трлн рублей.